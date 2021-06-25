«Соболев привык падать и кричать, что это пенальти, – и его дают. В топ-5 лиг получил бы желтую за симуляцию». Талалаев о пенальти в матче с Данией

Теги Спартак Андрей Талалаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу судьи Ахмат Евро-2020 Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил момент с назначением пенальти в ворота Дании в матче с Россией (4:1) после падения форварда «Спартака» Александра Соболева.

– По-вашему, Соболев «нарисовал» пенальти с датчанами? 

– Это вопрос вкусовщины. Спартаковцы, конечно, будут говорить, что это стопроцентный пенальти. На мой взгляд, нарушения правил там не было.

В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, – и его дают. В топ-5 европейских лиг, думаю, он получил бы желтую карточку за симуляцию, – высказался Талалаев.

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