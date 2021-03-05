Кулибали купил машины скорой помощи для больниц Сенегала в честь своего 30-летия

Защитник пожертвовал две машины скорой помощи и медицинское оборудование больницам .

В честь своего 30-летия футболист купил медицинское оборудование, две машины скорой помощи, больничные халаты, носилки, несколько тысяч медицинских масок и различные средства индивидуальной защиты.

В воскресенье все это было отправлено в Сенегал из порта Неаполя, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кулибали в минувшем сезоне провел в Серии А 26 матчей, в которых результативными действиями не отметился.