Де Брюйне получил травму после подката Пальиньи в матче Бельгия – Португалия

Сборные Бельгии и Португалии играют в 1/8 финала Евро-2020 (1:0, второй тайм).
В начале второго тайма хавбек бельгийцев Кевин де Брюйне просигнализировал тренерскому штабу о необходимости замены.
Вероятно, это следствие повреждения, полученного в первом тайме после подката хавбека Жоау Пальиньи. Следует отметить, что за него португалец получил желтую карточку от главного арбитра Феликса Бриха.
На 47-й минуте де Брюйне заменил нападающий Дрис Мертенс.
Де Брюйне – топовый инструмент влияния на тактику Бельгии. Он мало сыграл в группе, но каждое его появление – магия