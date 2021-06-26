Де Брюйне получил травму после подката Пальиньи в матче Бельгия – Португалия

Сборные Бельгии и играют в 1/8 финала (1:0, второй тайм).

В начале второго тайма хавбек бельгийцев Кевин де Брюйне просигнализировал тренерскому штабу о необходимости замены.

Вероятно, это следствие повреждения, полученного в первом тайме после подката хавбека . Следует отметить, что за него португалец получил желтую карточку от главного арбитра Феликса Бриха.

На 47-й минуте де Брюйне заменил нападающий Дрис Мертенс.

Де Брюйне – топовый инструмент влияния на тактику Бельгии. Он мало сыграл в группе, но каждое его появление – магия