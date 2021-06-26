Сборной Англии адресовали 2114 оскорбительных твитов в дни игр Евро, 102 – расистские. Больше всего – в адрес Кейна и Стерлинга

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Газета The Guardian проанализировала ситуацию с оскорблениями в адрес игроков сборной Англии и тренера команды Гарета Саутгейта во время Евро-2020.

В дни матчей группового этапа турнира в адрес англичан написали 2114 оскорбительных твитов.

Среди них было 102 твита, которые газета The Guardian обозначила как расистские – в 44 из них использовалось слово «нигер» и смайлики обезьяны, в 58 футболистов критиковали за их антирасистские действия, включая преклонение колена перед матчами.

Кроме того, некоторые твиты также носили антисемитский, националистический и эйблистский характер (эйблизм – тип дискриминации, когда трудоспособные люди рассматриваются как превосходящие людей с инвалидностью – примечание Sports.ru).

Среди игроков чаще всего оскорблениям подвергались форвард Харри Кейн и вингер Рахим Стерлинг.

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