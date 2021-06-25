«Барса» может объявить о продлении контракта с Месси на 2 года на следующей неделе. Остались последние детали

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Футбол

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «Барселоной».

Руководство «блауграны» и окружение Месси уверены в том, что смогут объявить о достижении договоренности на следующей неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас стороны работают над согласованием последних деталей соглашения, рассчитанного до 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?

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