«Барса» может объявить о продлении контракта с Месси на 2 года на следующей неделе. Остались последние детали

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «Барселоной».

Руководство «блауграны» и окружение Месси уверены в том, что смогут объявить о достижении договоренности на следующей неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас стороны работают над согласованием последних деталей соглашения, рассчитанного до 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах .

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?