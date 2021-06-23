Али Даеи: «На самом деле я забил 111 голов, но это не имеет значения. Роналду достоин этого рекорда, он забьет гораздо больше»

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Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи высказался о своем рекорде по голам за сборную, который повторил нападающий Криштиану Роналду, забив 109-й гол за Португалию.

– Я ожидал, что Криштиану побьет мой рекорд. На самом деле я забил 111 голов, но это уже не имеет значения. Я уверен, что благодаря стилю игры Криштиану и его уровню он забьет гораздо больше.

– Значит, вы ожидали, что Роналду вас превзойдет.

– Да, я убежден, что Роналду достоин этого рекорда. Когда такой игрок повторяет мой рекорд, для меня это сродни еще одному рекорду. Это честь.

– Криштиану сказал, что вы его кумир.

– Думаю, что он скромничает, обращаясь ко мне таким образом. Я очень благодарен, – сказал иранец.

В 2002 году Даеи забил два гола сборной Афганистана на Азиатских играх. ФИФА не учитывает эти голы при подсчете рекорда, так как считает, что они были забиты за олимпийскую национальную команду, а не за главную.

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