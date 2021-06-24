УЕФА отменил правило выездного гола, «Ахмат» судится с Google, Минспорт обсудит с РФС лимит, Дивеева приметили в Италии и другие новости футбола

1. УЕФА отменил правило выездного гола в Лиге чемпионов и других своих турнирах.

2. Некоторые статистические игроки Евро-2020 для сборной России. Форвард Артем Дзюба чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе – 7 раз за 3 игры. При этом у него наибольший показатель выигранных верховых единоборств – 25.

Александр Головин пробежал 36 километров – больше всех на групповом этапе.

3. У финских болельщиков выявлено 86 положительных тестов на коронавирус по возвращении из Санкт-Петербурга.

4. Минспорт обсудит лимит на легионеров с РФС. Глава ведомства Олег Матыцин заявил, что будет «абсолютно адекватное решение».

5. «Ахмат» подал в суд на Google из-за блокировки ютуб-канала.

6. Первый канал покажет 4 матча 1/8 финала Евро, «Россия 1» – три, «Матч ТВ» – один. Комментаторы на «России 1» – Стогниенко и Неценко.

7. Трансферные новости. Дивеевым интересуется «Венеция», вышедшая в Серию А. Защитник Варела покидает «Динамо». Его не устроила предложенная зарплата. Джикия интересен «Наполи». Его просматривали на Евро-2020. «Интер» хочет арендовать хавбека «Краснодара» Вильену с правом выкупа. «Аталанта» тоже интересуется. «Ювентус» контактировал с «Дженоа» насчет Шомуродова.

«Барселона» готова обменять Альбу на Бастони, хотя испанец не хочет уходить из клуба. При этом по Коутиньо у каталонцев нет предложений. В клубе считают, что он уже не уйдет. «Боруссия» требует за Санчо 95 млн евро без учета бонусов. «МЮ» предлагает 85 млн и бонусы.

8. Кубок Америки. Уругвай и Парагвай победили, забив Боливии и Чили соответственно по 2 безответных гола.

9. Командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», нужно будет вакцинироваться. Об этом рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

10. Товарищеские матчи. «Рубин» победил «Нижний Новгород», «Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром», «Крылья» обыграли «Пролетер» благодаря голу Пиняева.

11. Новости стиля: нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку попал на обложку Vogue. Футболист снялся в белом халате и трусах.

Цитаты дня.

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Министр спорта о будущем Черчесова: «Скороспелых решений нельзя принимать. Поставленные перед сборной задачи не выполнены»

Капитан Финляндии: «С Россией мы должны были набрать как минимум очко, а то и три»

Березуцкий об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Взяли тренера, у которого тоже опыта нет. Надеялся, что к нам приедет второй Гвардиола»