Роналду пробил 51 штрафной за Португалию на Евро и ЧМ. У него один гол

играет с Бельгией (0:0, первый тайм) в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Нападающий португальцев на 25-й минуте исполнил штрафной. Мяч после сильного удара попал в створ, вратарь Тибо Куртуа сумел его отбить.

В составе португальской команды Роналду 51 раз бил штрафные на и чемпионатах мира. При этом он забил со штрафного один гол, реализация – 1,96%.

В составе португалец 71 раз пытался забить со штрафного. 48 раз – в 67,6% случаев – мяч попадал в стенку.

Единственный гол со штрафного за время выступлений в итальянском клубе Роналду забил в июле 2020 года в матче Серии А против «Торино» (4:1).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – Португалия.

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