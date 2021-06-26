Сантуш о вылете с Евро: «Бельгия пробила 6 раз, а мы – 29. Нет слов. Игроки плачут»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш передал эмоции от матча с Бельгией (0:1) в 1/8 финала .

«Мы разочарованы и опечалены. Некоторые игроки плачут в раздевалке. Они отдали все силы.

пробила 6 раз и один раз попала в створ, мы нанесли 29 ударов, дважды угодили в штангу. Но поражение есть поражение. Если честно, у меня нет слов.

Мы все хотели пройти дальше и верили. У нас была уверенность, что мы сможем выйти в финал и победить. Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить.

Тут нет везения или невезения. Один удар по твоим воротам – и ты страдаешь. У нас было много разных ситуаций, когда мяч принимал на себя вратарь.

Игроки отдали все силы, сделали все возможное, мне не в чем их винить. Футболисты устали, но все же нашли в себе силы, чтобы преодолеть разницу в свежести между командами. Но теперь это лишь слова», – сказал тренер в эфире TVI24.