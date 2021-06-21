Путин поручил правительству помочь в подготовке и проведении ЧМ-2022 в Катаре

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Игорь Левитин ЧМ-2022 Политика Михаил Мишустин Футбол

На сайте Кремля опубликовали поручения президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. 

Правительству РФ при участии администрации президента, в частности, поручено оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и помощник президента РФ Игорь Левитин будут ответственными лицами по этому поручению. Первый доклад должны предоставить до 1 декабря 2021 года.

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