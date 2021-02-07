Кокорин хочет остаться в «Фиорентине» и побороться за место в составе. Решение по нему примет новый тренер

Нападающий Александр Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины» этим летом.

Итальянский клуб готов рассмотреть серьезные предложения о трансфере форварда, однако россиянин хочет остаться в «Фиорентине» и ярко проявить себя.

Решение по будущему Кокорина примет новый тренер «Фиорентины». Сам футболист готов отдать все силы, чтобы заслужить место в составе команды, пишет Viola News со ссылкой на Corriere dello Sport.

Вчера стало известно, что готова продать Кокорина. Он интересен клубам России и Ближнего Востока.

30-летний нападающий присоединился к итальянскому клубу в январе. Футболист провел в Серии А 4 матча, сыграв в сумме 94 минуты. Результативными действиями Кокорин не отметился.

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.