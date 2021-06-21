Англия, Хорватия и Чехия – в плей-офф Евро, Черчесов не подаст в отставку, УЕФА против радужной подсветки, запрет спортивных мероприятий в Москве и другие новости

1. Сразу три команды пробились в плей-офф Евро-2020 из группы D. Англия, победив Чехию (1:0), вроде бы ожидаемо заняла первое место, но при этом показала откровенно слабую игру в атаке: два гола (антирекорд турнира) и пять ударов в створ в трех матчах. В 1/8 финала англичан будет ждать кто-то из группы смерти.

Хорваты после победы над Шотландией (3:1) вскочили на вторую строчку. Влашич впервые вышел в стартовом составе, забил первый гол своей команды и получил приз лучшему игроку матча. Не менее круто сыграл Модрич – один его гол-красавец чего стоит.

Чехия, несмотря на поражение, не сильно расстроилась, пробившись в плей-офф с 3-го места. Шотландцы финишировали последними и завершили выступление на турнире.

Сегодня пройдут заключительные матчи еще в двух группах, по итогам которых определятся все участники и пары 1/8 финала. Шансы пройти дальше остаются даже у Украины и Финляндии.

2. УЕФА запретил радужную подсветку на стадионе в Мюнхене во время матча Германия – Венгрия. Венгерская сторона довольна, но упорные немцы все равно намерены провести акцию в поддержку ЛГБТ другими способами. Томас Хитцльспергер позицию УЕФА осудил, не остались в стороне «Барселона» и «Ювентус», добавив радужные цвета в свои эмблемы.

3. РФС оценит работу Черчесова в сборной после вылета с Евро на внеочередном исполкоме. Сам тренер в отставку подавать не собирается, в РФС возможное увольнение комментировать отказались. Черданцев считает, что надо уходить, у Плющенко напротив претензий к Черчесову нет. А Аленичев уже даже нашел преемника. Больше половины пользователей Sports.ru считают неудачным период работы Черчесова в сборной.

4. В Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек. В РПЛ надеются, что подобные меры позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию. Тем временем в Англии одобрили допуск 60 тысяч зрителей на полуфиналы и финал Евро, которые пройдут на «Уэмбли».

5. Трансферы. «Динамо» приобрело защитника «Милана» Лаксальта. «Шахтер» подписал защитника Марлона из «Сассуоло». Чалханоглу перешел из «Милана» в «Интер». Рамос собрался в «ПСЖ», хотя имеет предложения от «МЮ» и «Ман Сити». Лунев может продолжить карьеру в Шотландии.

6. Месси остается в «Барселоне», о чем уже уведомил президента клуба. О продлении контракта планируют объявить в этот четверг.

7. Для фанатов «Барсы» есть и плохие новости: Дембеле перенесет операцию и пропустит четыре месяца.

Цитаты дня

Андрей Аршавин: «Дзюба в РПЛ всех отодвигает, а у Дании три шкафа приехали. Впереди мы слабо играли на Евро»

Уткин о Черчесове: «Настоящий российский чиновник. Чем мы пожертвовали ради этой напыщенности, самодовольства?»

Мухин о Евро: «Совсем другой уровень, что-то из области фантастики. Сразу понимаешь, куда нужно стремиться»

Евгений Плющенко: «Если 30% денег, которые тратим на футбол, отдавать фигуристам – на всех турнирах будем на пьедестале»

Георгий Черданцев: «Говорят, наши игроки должны уезжать в Европу, но тут им предлагают зарплаты в 2-3 раза выше»

Сафин о словах Заремы про Аленичева: «Когда девушка, не занимавшаяся спортом, так заявляет – это запредельные вещи. Почему все молчат?»