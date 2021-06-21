У Англии 2 гола за 3 игры – антирекорд Евро для победителей групп

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Сборная Англии одолела Чехию (1:0) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Команда Гарета Саутгейта забила за три игры два гола – для победителей групп это худший результат в истории чемпионатов Европы.

При этом англичане лишь в третий раз за время выступлений на Евро выиграли группу. Ранее им это удавалось в 1996-м и 2012-м.

Отметим, что английская сборная не пропустила ни одного мяча, одержав победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также сыграв вничью с Шотландией (0:0).

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