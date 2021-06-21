Уткин о Черчесове: «Настоящий российский чиновник. Чем мы пожертвовали ради этой напыщенности, самодовольства?»

Журналист и блогер оценил работу на посту главного тренера сборной России.

«Мне представляется, что сейчас нужно не выбирать соответствующую эмоцию, а выруливать на то, что нельзя отдавать сборную в руки человека, который не воспринимает критику. Который уверен, что сам он точно знает, куда ее надо вести и какими средствами строить игру, и самое главное – он никому об этом не рассказывает.

Откуда и как он получит критическую оценку своей деятельности? Я не имею в виду журналистов, я имею в виду хотя бы тренерский штаб, хотя бы общение среди коллег. Он его никогда и никак не получит.

Черчесов говорит сейчас, что сборная в 2018 году была опытнее. Очень хорошо, все было в твоих руках, что ты ее не омолаживал раньше?

Сборная была крепка духом, наш тренер – мотиватор? Друзья мои, наш тренер – паникер. Паникер, который постоянно упускает что-то очень важное. Потому что человек, который уверен в себе, не ругается с журналистами в прямом эфире. И не выгораживает потом себя, называя свои очень глупые слова про «золотой актив», про «чай дома» и так далее, не выдает их за успех, который должен кого-то мотивировать. Так люди не делают.

В тренерском штабе у нас есть царь и бог. Человек, который учит нас говорить по-русски. Человек, который не понимает критических замечаний. Настоящий российский чиновник образца 2020-2021 годов.

Станислав Белковский сказал очень четко: Черчесов – абсолютно человек своего времени, чиновник. Максимум усилий, потраченных средств – и средний результат. Гениально.

Из существующих игроков вполне можно было бы построить сборную, которая играла бы вариативнее, интереснее, задорнее. Не может команда играть выжидательно, от обороны, если она сама не в состоянии исключить собственные ошибки.

Какой ты, к хренам, тренер, если ты этого в своей команде не видишь? И чем мы пожертвовали ради вот этой самой напыщенности, ради этого самодовольства, ради этой кичливости и всего остального?

Это был почти домашний Евро. имела едва ли ни самый полноценный по времени сбор среди почти всех других национальных сборных. Для сборной, для каждого игрока в отдельности есть будущее. Но вот для тренера, ребята, это абсолютное фиаско. Просто полное», – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Манифест против лени. Чему датский футбол может научить Россию

От поражения не больно. Но как же дрябло сборная сама развалилась после второго гола

Безумные привозы оголили ограниченность плана России на Евро. Сборную Черчесова всегда будут считать примитивной