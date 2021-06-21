57% пользователей Sports.ru оценили эпоху Черчесова в сборной как плохую. 51% винят в провале на Евро всех: тренера, игроков и РФС

51% пользователей Sports.ru видят общую вину российского футбола в вылете национальной команды с Евро-2020.

32% отдали свой голос за главного тренера , 11% – за РФС, 6% – за игроков. 51% получил вариант «Все вместе».

В опросе приняли участие 136 тысяч человек.

В голосовании по поводу эпохи Станислава Черчесова в сборной России поучаствовали более 82 тысяч человек.

57% оценивают работу тренера как плохую, 33% – нейтрально, 10% – супер.

Сборная России заняла четвертое место в группе на Евро-2020, проиграв два матча из трех.