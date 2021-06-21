«Ювентус» окрасил эмблему клуба в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ

выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Туринский клуб окрасил эмблему в радужные цвета и опубликовал фотографию в официальном твиттере с подписью: «Футбол любят все».

Ранее пост подобного характера выложила «Барселона».

Вероятно, публикация «Ювентуса» приурочена к новости о запрета от УЕФА на подсветку «Альянц Арены» в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.