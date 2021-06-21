В Москве запретили спортивные мероприятия с присутствием более 500 человек. Ограничения отменят при допуске только участников с QR-кодами

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых антикоронавирусных ограничений в городе, касающихся спортивной сферы.

«С 22 июня 2021 года вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.

Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

23-26 июля пройдет первый тур .