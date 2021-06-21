Сафин о словах Заремы про Аленичева: «Когда девушка, не занимавшаяся спортом, так заявляет – это запредельные вещи. Почему все молчат?»

Экс-первая ракетка мира, теннисист Марат Сафин прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены владельца Леонида Федуна, в адрес тренера .

«Меня немного поразили умозаключения уважаемой , которая так нелестно выражается о великом спортсмене Аленичеве.

Это один из лучших футболистов нашей истории – победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы. Самый титулованный футболист России, один из величайших за все время.

А девушка делает маникюр в какой-то комнате и оскорбляет легенду, унижает. Ну это как вообще? Совесть есть? Почему все молчат об этом? Почему так происходит? Почему никто не говорит-то об этом? Дожили. И смешно, и грустно.

Она сама сказала, что все ветераны говорили про необходимость в спартаковце на должности тренера. Получается, она всех послала к чертовой матери и начинает рассказывать о прическе Аленичева. Что это происходит у нас, а? Это все равно что девочка с улицы унизила профессора. Это как? Уму непостижимо.

Нельзя переходить на личности. Как-никак взрослые, уважаемые люди. Давайте уважать людей. Аленичев – заслуженный футболист. Заработал все сам, ему никто ничего не подарил, он все заработал кровью и потом.

А когда девушка, занимавшая руководящую должность в клубе, никогда не занимавшаяся спортом (максимум на уроке физкультуры) так заявляет – это какие-то запредельные вещи.

Она просто либо гражданская, либо настоящая жена владельца клуба – к спорту имеет такое же отношение, как я к нефтяной отрасли. Никогда я такого не видел, честно говоря. Это тоже звоночек серьезный для спортивного сообщества, что что-то идет не так», – считает Сафин.

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