Черчесов не собирается подавать в отставку с поста тренера сборной России («СЭ»)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление на .

По информации «Спорт-Экспресса», тренер не подавал в отставку и не собирается этого делать. Черчесов намерен продолжить работу в сборной в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла .

Черчесов не собирается подавать в отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством пока было.

Сегодня 57-летний специалист попрощался с футболистами сборной России и сказал им, что ждет встречи с ними в сентябре, когда пройдут отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года.

Что, Черчесов остается? Все не так просто