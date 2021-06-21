Черчесов не собирается подавать в отставку с поста тренера сборной России («СЭ»)

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление на Евро-2020.

По информации «Спорт-Экспресса», тренер не подавал в отставку и не собирается этого делать. Черчесов намерен продолжить работу в сборной в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.

Черчесов не собирается подавать в отставку по собственной инициативе. Разговоров о таком варианте с руководством РФС пока было.

Сегодня 57-летний специалист попрощался с футболистами сборной России и сказал им, что ждет встречи с ними в сентябре, когда пройдут отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года.

Что, Черчесов остается? Все не так просто

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