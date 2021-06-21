Евгений Плющенко: «Если 30% денег, которые тратим на футбол, отдавать фигуристам – на всех турнирах будем на пьедестале»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вылет сборной России по футболу из чемпионата Европы.

– Матч в Копенгагене смотрели?

– Разумеется.

– Какие эмоции были после финального свистка?

– Расстроился. Как и вся страна. С одной стороны, очень обидно за ребят. А с другой...

– Что?

– Просто это наш уровень на сегодняшний день. Те же датчане превзошли нас во всем: в скорости, выносливости, технике приема мяча. Они были и агрессивнее, и мастеровитее. У нас неплохие футболисты. Не надо их унижать, оскорблять. Парни старались. Но...

– Выше головы не прыгнешь?

– Совершенно верно. Финляндию мы обыграли, а с Бельгией и Данией справиться не смогли. Что говорит об уровне российского футбола. Сильнейшим европейским сборным уступаем во многих компонентах. В первую очередь – в скорости. На их фоне мы слишком вялые.

Я же смотрю, анализирую. В первом тайме бегаем, точнее, ходим по полю. А во втором, после 80-й минуты, начинаем двигаться. Мне кажется, надо выходить и сразу бороться. Я сам бывший спортсмен, прекрасно знаю, что такое жажда победы. Ради которой жилы рвешь, работаешь до конца. А здесь... Ну вот такой у нас сейчас футбол!

Поэтому предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъеме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам – имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, – на всех турнирах стабильно будем на пьедестале, – сказал Плющенко.