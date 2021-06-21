Андрей Аршавин: «Дзюба в РПЛ всех отодвигает, а у Дании три шкафа приехали. Впереди мы слабо играли на Евро»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру национальной команды на Евро-2020.

«Требуются некоторые позиции для омоложения. Посмотрите, у нас там Жирков травмируется, мы видим, что Кудряшов со скоростями не справляется с этими.

Естественно, свежесть нужна. Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы сборная что-то яркое показывала в атаке.

Мы тоже проигрывали 1:4, но яркость и какие-то запоминающиеся эпизоды были. А что мы увидели в этом матче – длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись.

Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он все выигрывает, всех отодвигает, а там три таких шкафа приехали и уже не отодвинуть чисто физически. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба – впереди мы слабо играли на этом турнире», – высказался Аршавин.

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