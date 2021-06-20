«УЕФА – организация, далекая от политики и религии». Подсветки в цветах ЛГБТ на стадионе в матче Германия – Венгрия не будет

УЕФА не разрешил использовать радужную подсветку на в день матча между сборными и Венгрии.

Организация сообщила, что запрос мэра Мюнхена Дитера Райтера по этому вопросу был отклонен.

– организация, далекая от вопросов политики и религии, которая действует в соответствии со своим уставом. Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его», – сказано в заявлении организации.

Кроме того, УЕФА предложил подсветить стадион цветами радуги 28 июня – в Christopher Street Day. В этот день представители ЛГБТ проводят парад и фестиваль. Также это можно будет сделать в период с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить неделя прайда.