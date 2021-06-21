Плющенко о Черчесове: «У меня нет вопросов. Он молодец. Заряжал эмоциями, подбадривал»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020.
– Главный ваш вопрос к Черчесову по итогам Евро?
– У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал.
С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла – всегда виноват тренер.
Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист. На чемпионате мира в 2018 году показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове.
А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться, – сказал Плющенко.