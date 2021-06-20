Министр иностранных дел Венгрии о подсветке в цветах ЛГБТ: «Слава богу, что в УЕФА все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на провокацию»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение УЕФА отказать мэру Мюнхена Дитеру Райтеру, который предложил включить на подсветку в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

«Слава богу, что в европейском футбольном руководстве все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение», – сказал Сийярто.

15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

«УЕФА – организация, далекая от политики и религии». Подсветки в цветах ЛГБТ на стадионе в матче Германия – Венгрия не будет