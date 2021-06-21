Комментатор оценил работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета команды с .

«Мне непонятно, почему Черчесов сразу после матча [с Данией] не подал в отставку. Он всегда позиционирует себя как тренер, для которого во главе угла всегда стоит результат. На Евро наш результат – четвертое место в группе.

Черчесов и публично, и мне в личных беседах объяснял, куда движется сборная. Слова звучали правильные и логичные, но в последний год я перестал понимать, куда идет команда. Именно чемпионат Европы должен был показать, чего стоит эта сборная. Мне говорили: «Будет Евро – ты все увидишь». Ну, вот я увидел.

Игра и результат разочаровывающие. Два разгромных поражения и последнее место в группе – какие еще нужны поводы для отставки? Черчесов хотя бы мог заявить о ней, а там бы уже в РФС думали, принимать ее или нет.

Должна быть дана оценка выступления на Евро, а она явно неудовлетворительная. А так, получается, никаких выводов не сделано, проиграли – ну и ладно. Махнули рукой и идем дальше. Это неправильная самооценка главного тренера.

Обычно после больших турниров команды обновляются, но сейчас в разгаре отборочный цикл ЧМ-2022, это осложняет положение. На мой взгляд, обновление все равно нужно, тем более в отборе на чемпионат мира у нас перспективы так себе – первое место занять будет безумно сложно.

Не надо бояться менять тренера прямо сейчас, хуже точно не будет. Игроки в нынешнем составе уже много времени провели вместе и в этом сочетании себя исчерпали. Не видно, за счет чего эта команда может прибавить. Черчесов говорит, что видит свет в конце туннеля, но по мне, мы уткнулись в тупик», – заявил Черданцев.