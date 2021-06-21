РФС оценит работу Черчесова в сборной после вылета с Евро на внеочередном исполкоме

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Футбол

РФС оценит работу тренерского штаба Станислава Черчесова в сборной России после вылета команды с Евро-2020.

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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