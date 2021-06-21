РФС оценит работу Черчесова в сборной после вылета с Евро на внеочередном исполкоме

РФС оценит работу тренерского штаба в сборной России после вылета команды с .

«В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу.

На нем будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба», – сообщили в службе коммуникаций .

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