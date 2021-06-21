«Без комментариев». РФС об информации про отставку Черчесова

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС Евро-2020 Сергей Егоров журналист Футбол

В РФС не стали комментировать информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, которая появилась в одном из телеграм-каналов.

В телеграме «Незыгарь» некоторое время назад появилось такое сообщение: «Черчесову предложено подать в отставку».

Журналист Сергей Егоров связался с источником в РФС и попросил прокомментировать эти сведения. «Без комментариев», – ответили Егорову в РФС.

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