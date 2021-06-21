Украина может выйти в плей-офф Евро, если хотя бы в одной из двух групп 3-е место будет хуже

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В среду, 23 июня, определятся последние участники раунда плей-офф Евро-2020, в том числе те, которые квалифицируются посредством рейтинга третьих мест.

На данный момент место в плей-офф среди команд, занимающих третьи места, себе гарантировали Чехия и Швейцария. Остальные сборные имеют шансы на проход в следующий раунд.

В группе E Испании для попадания в тройку нужна победа над Словакией, Словакии необходимо для выхода не проиграть испанцам. Сборной Польши для попадания в тройку нужна победа над Швецией, которая уже гарантировала себе место в плей-офф.

В группе F Португалии, чтобы гарантировать себе попадание в тройку, нужно не проиграть Франции. Германии, чтобы гарантировать себе место в тройке, нужно не проиграть Венгрии. В свою очередь, Венгрии для попадания в тройку нужна победа над Германией.

Что касается оставшихся претендентов, то сборной Украины нужно, чтобы сработал сценарий хотя бы в одной из групп: поражение Португалии с крупным счетом либо крупное поражение Германии в группе F или победа/поражение Испании и невыигрыш Польши в группе E.

Сборной Финляндии нужно исполнение следующих сценариев: невыигрыш Польши и поражение Испании в группе E (либо крупная победа испанцев над Словакией), а также невыигрыш Венгрии (либо крупная победа над Германией с разницей не менее чем в 4 мяча) и крупное поражение Португалии (с разницей не менее чем в 4 мяча).

 

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