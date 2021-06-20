У Рамоса есть предложения от «ПСЖ», «МЮ» и «Сити». Защитник предпочел бы перейти в клуб Лиги 1, а не в АПЛ

Защитник Серхио Рамос, покинувший , рассматривает варианты продолжения карьеры.

У 35-летнего испанца на данный момент есть предложения от «ПСЖ», и , утверждает As.

Среди манчестерских клубов Рамос отдает предпочтение «МЮ» из-за истории клуба. Тем не менее защитник хотел бы перейти в , а не в один из клубов .

Во-первых, предложение парижан превосходит предложение «Манчестер Юнайтед» в финансовом плане, а также предполагает контракт на 2 года.

Во-вторых, Рамос считает Париж подходящим местом как для себя, так и для своей семьи.