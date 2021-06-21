В Мюнхене устроят акцию в поддержку ЛГБТ, несмотря на запрет подсветки на «Альянц Арене»: «Не позволим УЕФА помешать нам послать сигнал Венгрии»

Мэр Мюнхена Дитер Райтер высказался о запрете УЕФА на подсветку в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на .

«Жаль, что УЕФА запрещает нам показать пример разнообразия, толерантности, уважения и солидарности. Я разочарован, что Немецкий футбольный союз, несмотря на всеобъемлющую поддержку в Германии, не захотел повлиять на итог в этом деле. К сожалению, я не главный в этом вопросе», – отметил политик.

Райтер также назвал предложение подсветить стадион цветами радуги в Christopher Street Day «нелепым».

Мэр заявил, что Мюнхен все равно найдет способ выразить поддержку ЛГБТ. Так, у местной ратуши установят ЛГБТ-флаги, а ветряную установку, расположенную в непосредственной близости от стадиона, и олимпийскую телевизионную вышку подсветят в радужных цветах.

«Мы не позволим УЕФА помешать нам послать четкий сигнал Венгрии», – заявил Райтер.

15 июня в Венгрии парламент принял закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.

Christopher Street Day – ежегодный день в честь сексуальных меньшинств, в этот день в Германии и Швейцарии проводятся гей-парады. CSD получил свое название в честь событий 1969 года на Кристофер-стрит в США, когда представители сексуальных меньшинств выступили против полицейского произвола.