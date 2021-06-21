«Барса» опубликовала эмблему клуба на радужном фоне в знак поддержки ЛГБТ. Гризманн выложил фото «Альянц Арены» с радужной подсветкой

«Барселона» и игроки каталонцев выступили в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Блауграна» в своих аккаунтах в твиттере выложила изображение эмблемы клуба на радужном фоне с подписью «Гордость и уважение».
Сообщение репостнули защитник сине-гранатовых Жерар Пике и бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.
Вероятно, пост «Барселоны» приурочен к новости о запрета от УЕФА на подсветку «Альянц Арены» в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020. В знак солидарности форвард «Барселоны» Антуан Гризманн опубликовал фото стадиона «Баварии» с радужной подсветкой.
Хитцльспергер – УЕФА о запрете радужной подсветки: «Не нужно обижаться из-за 🌈. Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации»
Министр иностранных дел Венгрии о подсветке в цветах ЛГБТ: «Слава богу, что в УЕФА все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на провокацию»
PRIDE & RESPECT pic.twitter.com/EwTCe2oaGr— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 22, 2021
🌈✊🏼 pic.twitter.com/YlGwTcwPOu— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 22, 2021