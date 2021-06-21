Аленичев о Черчесове: «Настало время дать шанс другому тренеру. После Евро освободится Лев, но мой кандидат – Карпин»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением по поводу будущего тренера сборной России Станислава Черчесова после .

«Главный вопрос, конечно, звучит так: «Что дальше делать с главным тренером Черчесовым?» Это должны решать руководители РФС, сделав глубокий анализ.

Но считаю, что уже настало время дать шанс другому специалисту. Я провел бы переговоры с . У него совершенно другая философия, чем у действующего штаба.

Почти не сомневаюсь, что при нем сборная станет смотреться иначе – будет больше и эффективнее атаковать, давать зрелище. Валера когда-то сам отлично выглядел в полузащите, был умным хавбеком, теперь набрался тренерского опыта, так что минусов не вижу. Мой кандидат – однозначно Карпин.

Из россиян еще упоминают Бердыева, но при всех заслугах уважаемого Курбана Бекиевича пора давать дорогу молодым.

После Евро освободится из «Бундестим» – немец способен дать команде многое. Но тут палка о двух концах – уже проходили подобное с Фабио Капелло, когда итальянец здорово начал, но потом все полетело под откос. Так что не стал бы сейчас ставить на иностранца.

Каждый раз после провала на крупном турнире начинается дискуссия, как выбираться из болота. Так вот у меня просто есть пожелание: пусть наши футболисты уезжают за границу, даже если их зовут на меньшие в два-три раза зарплаты.

Зато они почувствуют разницу между нашей лигой и серьезными чемпионатами. Сборная, уверен, от этого станет сильнее», – написал Аленичев в своей колонке.

Путь Черчесова – издевательство над зрителем, пора уйти