Хитцльспергер – УЕФА о запрете радужной подсветки: «Не нужно обижаться из-за 🌈. Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации»

Теги Томас Хитцльспергер Сборная Германии по футболу УЕФА сборная Венгрии по футболу Sports.ru Альянц Арена Евро-2020 стадионы ЛГБТ соцсети Футбол

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльспергер прокомментировал запрет УЕФА на подсветку «Альянц Арены» в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.

«Дорогой УЕФА (Хитцльспергер обратился к аккаунту Евро-2020 – прим. Sports.ru), не нужно обижаться из-за 🌈.

Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации. Им нужна поддержка. И ваша поддержка тоже!» – написал немец в твиттере.

В 2014 году после завершения игровой карьеры Хитцльспергер признался, что является гомосексуалистом.

Министр иностранных дел Венгрии о подсветке в цветах ЛГБТ: «Слава богу, что в УЕФА все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на провокацию»

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