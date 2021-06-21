Хитцльспергер – УЕФА о запрете радужной подсветки: «Не нужно обижаться из-за 🌈. Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации»

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльспергер прокомментировал запрет УЕФА на подсветку «Альянц Арены» в цветах ЛГБТ-флага во время матча между Германией и Венгрией на Евро-2020.
«Дорогой УЕФА (Хитцльспергер обратился к аккаунту Евро-2020 – прим. Sports.ru), не нужно обижаться из-за 🌈.
Подумайте о тех, кто все еще подвергается дискриминации. Им нужна поддержка. И ваша поддержка тоже!» – написал немец в твиттере.
В 2014 году после завершения игровой карьеры Хитцльспергер признался, что является гомосексуалистом.
Министр иностранных дел Венгрии о подсветке в цветах ЛГБТ: «Слава богу, что в УЕФА все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на провокацию»