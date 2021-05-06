«Лестер» выиграл Кубок Англии, «Нижний Новгород» в РПЛ, «Оренбург» не пустили, а стыки отменили, Зидан уйдет из «Реала», «Юве» победил «Интер» и другие новости

1. Сказка «Лестера» продолжается – спустя 5 лет после победы в АПЛ клуб добавил в трофейный кабинет Кубок Англии. В финале благодаря фантастической пушке Тилеманса был обыгран «Челси». В концовке лондонцы могли отыграться, но на помощь «лисам» пришел ВАР, наконец-то обрадовав Гари Линекера. Брендан Роджерс взял свой первый трофей в Англии, а счастливый владелец «Лестера» выбежал на поле отпраздновать триумф команды.

2. «Оренбург» получил очередной и на этот раз окончательный отказ подняться в Премьер-лигу, боссы клуба возмущены, обещают по этому поводу оригинальный мерч. Путевку в элиту получил «Нижний Новгород», стыковые матчи отменили, поэтому в ФНЛ вылетит, помимо «Тамбова», только 15-я команда РПЛ. «Крылья» установили рекорд первого дивизиона по очкам, а в зоне вылета сезон закончили «Томь» и «Акрон» (как мы знаем из истории, это еще не означает вылет). Александр Кержаков Томск покидает.

3. Зинедин Зидан публично отрицает свой уход из «Реала» летом, но испанские медиа настаивают, что француз уже сообщил футболистам, что в следующем сезоне работать не будет. И «Мадрид» вроде как подыскал преемника.

4. «Ювентус» и «Интер» выдали спектакль, в котором немного удачливее оказались туринцы – 3:2. Криштиану не реализовал пенальти (но четко сработал на добивании) и забил свой 777-й гол в карьере. Однако вытащил «Юве» в самой концовке Куадрадо, а самого Криштиану к этой минуте уже заменили. «Юве» остается в гонке за Лигу чемпионов.

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты», отметился голевой передачей и помог команде обыграть «Дженоа» (4:3), в составе которой блистал Шомуродов. Бергамаски третий сезон подряд пробились в ЛЧ. Точно там не будет «Лацио», который потерял последние шансы после поражения от «Ромы» в дерби.

5. Россия завершила Чешские игры поражением от чехов (0:4), проиграв два матча подряд с общим счетом 1:8. До ЧМ меньше недели, стоит переживать? Уже известен состав команды, Валерий Брагин оставил два места для форварда и вратаря из НХЛ. Подготовка к турниру идет полным ходом – Skoda, например, убирает российскую символику с формы Овечкина на плакатах.

6. Кубок Стэнли. «Вашингтон» без Самсонова и Кузнецова обыграл «Бостон» в первом матче серии (3:2 ОТ). Овечкин сделал голевую передачу, а вратарь «Кэпс» Ванечек получил травму и был заменен на 39-летнего Андерсона, впервые с 2017 года сыгравшего в плей-офф.

7. Новак Джокович победил Лоренцо Сонего в полуфинале турнира в Риме и вышел в рекордный 53-й финал «Мастерса». Там его ждет Рафа Надаль, который обыграл Райана Опелку.

8. Роберт Левандовски забил 40-й гол за сезон в Бундеслиги и повторил рекорд Герда Мюллера. Достижение форвард отпраздновал в футболке «Герд навсегда», а «Бавария» наградила его коридором почета.

9. Неймар обвинен в организации нападения на ЛГБТ-активиста, расследовавшего гомофобские высказывания игрока об экс-бойфренде его мамы.

10. ЦСКА переманил у «Локомотива» молодого хавбека Мухина и заплатит смешные 15 миллионов рублей. Игрок не смог договориться с «Локо» о новом контракте и решил, что не нужен клубу. Также армейцы хотят подписать Хлусевича из тульского «Арсенала».

11. НБА. «Бруклин» победил «Чикаго», «Лейкерс» были сильнее «Индианы» и другие результаты.

12. Артем Дзюба стал отцом в 3-й раз – его супруга родила сына, которого назвали Александром.

13. Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» пройдет в первой половине марта 2022 года.

14. Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы.

15. Ромен Грожан финишировал вторым на Гран-при Индианаполиса – это его первый подиум в «Индикаре».

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