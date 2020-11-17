Глава WADA о Родченкове: «Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом ответственен за систему обмана»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, как относится к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что именно он во многом ответственен за скандал, за систему обмана. То, что он перешел на другую сторону – это хорошо, но я далек от того, чтобы его хвалить.

Второй вопрос – «закон Родченкова», подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит, среди прочего, принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами США.

Этот закон вызывает большие юридические сомнения не только у WADA, Международного олимпийского комитета, но и у многих правительств, потому что он дает американцам право вмешиваться в дела на других территориях.

К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире. В WADA мы отслеживаем эту ситуацию», – сказал Банька.

Закон Родченкова ворвался в спорт: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн участникам допинг-сговора, если они соревновались с американцами