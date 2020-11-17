Глава WADA о Родченкове: «Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что он во многом ответственен за систему обмана»

Теги допинг МОК WADA Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория Витольд Банька Биатлон

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, как относится к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. 

«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что именно он во многом ответственен за скандал, за систему обмана. То, что он перешел на другую сторону – это хорошо, но я далек от того, чтобы его хвалить.

Второй вопрос – «закон Родченкова», подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит, среди прочего, принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами США.

Этот закон вызывает большие юридические сомнения не только у WADA, Международного олимпийского комитета, но и у многих правительств, потому что он дает американцам право вмешиваться в дела на других территориях.

К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире. В WADA мы отслеживаем эту ситуацию», – сказал Банька. 

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