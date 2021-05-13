UFC 262: Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, Фергюсон – Дариуш и другие бои

В ночь на 16 мая в Хьюстоне пройдет UFC 262, в главном событии которого Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра определят нового чемпиона промоушена в легком весе.
В со-главном поединке Тони Фергюсон подерется с Бенеилом Дариушем.
Полностью мейнкард выглядит следующим образом:
• Чарльз Оливейра (30-8) – Майкл Чендлер (22-5);
• Тони Фергюсон (25-5) – Бенеил Дариуш (20-4-1);
• Кэтлин Чукагян (15-4) – Вивьен Арауджо (10-2);
• Шейн Бургос (13-2) – Эдсон Барбоза (21-9);
• Мэтт Шнелл (15-5) – Рожерио Бонторин (16-3).
Начало мейнкарда в 05:00 по московскому времени. В России турнир будет показывать телеканал РЕН ТВ, начало прямой трансляции – в 06:00.
Взвешивание UFC 262: Чендлер и Оливейра показали одинаковый вес, Фергюсон и Дариуш успешно прошли процедуру
Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, последний рывок Фергюсона к чемпионству. Онлайн UFC 262