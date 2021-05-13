UFC 262: Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, Фергюсон – Дариуш и другие бои

В ночь на 16 мая в Хьюстоне пройдет UFC 262, в главном событии которого Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра определят нового чемпиона промоушена в легком весе.

В со-главном поединке подерется с Бенеилом Дариушем.

Полностью мейнкард выглядит следующим образом:

• (30-8) – (22-5);

• Тони Фергюсон (25-5) – Бенеил Дариуш (20-4-1);

• Кэтлин Чукагян (15-4) – Вивьен Арауджо (10-2);

• Шейн Бургос (13-2) – Эдсон Барбоза (21-9);

• Мэтт Шнелл (15-5) – Рожерио Бонторин (16-3).

Начало мейнкарда в 05:00 по московскому времени. В России турнир будет показывать телеканал РЕН ТВ, начало прямой трансляции – в 06:00.

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