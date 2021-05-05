В заключительном туре обыграли «Балтику» (1:0).

Команда Игоря Осинькина, досрочно обеспечившая себе выход в , набрала 101 очко, побив рекорд «Терека» (сейчас – «Ахмат»), который в 2004 году набрал 100 баллов, и «Мордовии» (100 очков в переходном турнире из 52 матчей в сезоне-2011/12 – прим. Sports.ru)

Самарцы за 42 матча одержали 32 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Кроме того, гол в ворота калининградцев стал 100-м для самарцев в этом сезоне первенства. 40 из них забил лучший бомбардир «Крыльев» .

При этом «Крылья» в 24 из 42 игр сыграли на ноль, пропустив за сезон 26 голов.

Победители ФНЛ довели беспроигрышную серию до 17 матчей – 16 побед, 1 ничья, разница мячей – 49:7.

Иван Сергеев из «Крыльев» порвал ФНЛ – 40 голов. Он восхищается Левандовским, ходит в церковь и любит отдыхать в Череповце