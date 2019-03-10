Командный турнир «Кубок Первого канала» пройдет в первой половине марта 2022 года (Telesport)

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» пройдет в первой половине марта 2022 года после окончания Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает Telesport.

Первый канал провел первый командный турнир с участием российских фигуристов с 5 по 7 февраля 2021 года. Команда чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой одержала победу, опередив команду двукратной чемпионки мира .

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