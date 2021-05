В Хьюстоне на UFC 262 завершился главный бой вечера за титул в легком весе.

Чарльз Оливейра нокаутировал в начале второго раунда.

Видео нокаута:

completely ignores what happened in round1 and scores a round 2 Knock out 😳 new UFC light weight champ #UFC262



pic.twitter.com/r4xjtz5QeR