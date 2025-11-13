Карпин о стандартах России: «Если Батраков не добивает до ближней штанги – сложно увидеть что-то интересное. Можно готовить комбинации, но если мяч туда не долетает – это бесполезно»
Валерий Карпин высказался о стандартах сборной России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против команды Перу (1:1) ответил на вопрос относительно отработки стандартных положений.
– Успеваете ли вы наигрывать какие-то стандарты или переносить их из клубной практики? Ничего интересного мы не увидели.
– Времени действительно мало. Была всего одна тренировка.
Стандарты наигрываем, но если два угловых Алексей Батраков не добивает, например, даже до ближней штанги – то чего-то интересного сложно увидеть.
Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, это бесполезно, – сказал Валерий Карпин.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28841 голос
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости