Карпин о стандартах России: «Если Батраков не добивает до ближней штанги – сложно увидеть что-то интересное. Можно готовить комбинации, но если мяч туда не долетает – это бесполезно»

Валерий Карпин высказался о стандартах сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против команды Перу (1:1) ответил на вопрос относительно отработки стандартных положений.

– Успеваете ли вы наигрывать какие-то стандарты или переносить их из клубной практики? Ничего интересного мы не увидели.

– Времени действительно мало. Была всего одна тренировка.

Стандарты наигрываем, но если два угловых Алексей Батраков не добивает, например, даже до ближней штанги – то чего-то интересного сложно увидеть.

Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, это бесполезно, – сказал Валерий Карпин .

