Криштиану Роналду: «Возможно, дам еще одно интервью в ближайшем будущем, чтобы высказать свое мнение о футболе»

Криштиану Роналду: в следующем интервью могу высказать мнение о футболе.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии матча квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии допустил, что в следующем интервью выскажется о ситуации в футболе.

– Вы сказали, что предстоящий чемпионат мира станет последним для вас. Возможно, португальцы задали бы вам этот вопрос, если бы были здесь.

– Или нет. Не думаю, что они задали бы такой вопрос. Вы задаете мне этот вопрос, потому что слышали, что я ответил.

То, что я сказал, в каком-то смысле это правда. Главное – сосредоточиться на предстоящем матче. Команда здесь, чтобы победить. Это важный матч для страны, для наших игроков.

Возможно, в ближайшем будущем я дам еще одно интервью, чтобы высказать свое мнение о футболе. Сейчас главное – ближайший матч, – сказал Криштиану Роналду.

