Skoda убрала герб России с формы Овечкина и флаг страны с трибун на рекламном постере ЧМ-2021

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Концерн Škoda, выступающий спонсором ИИХФ и ЧМ-2021 в Латвии, не использует российские государственные символы в посвященной турниру рекламе. 

Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале обратил внимание на рекламный постер, в котором с формы игрока сборной России Александра Овечкина пропали герб России и надпись на кириллице, а на трибунах среди прочих флагов отсутствует российский. 

Напомним, что сборная России будет играть на ЧМ-2021 в свитерах без герба, флага и других национальных символов РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Постер: телеграм-канал Василия Конова

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