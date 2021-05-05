Миранчук отдал голевой пас, выйдя в старте «Аталанты» впервые с 21 марта. У него 9 (7+2) очков в 29 матчах за клуб

Полузащитник «Аталанты» отметился результативным действием в матче 37-го тура Серии А с (4:3).

25-летний россиянин отдал голевой пас на .

Стоит отметить, что Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» впервые с 21 марта. Тогда был матч против «Вероны» (2:0) в чемпионате.

Миранчук набрал 9 (7+2) очков в 29 матчах за «Аталанту». В 4 последних играх у него 3 (2+1) очка. Статистику игрока смотрите здесь.

проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанты» с «Дженоа».