«Америка – лидер во всем, что она делает, и в спорте тоже». Пике о продвижении Ла Лиги в США

Защитник «Барселоны» высказался о продвижении Ла Лиги в США.

Недавно Ла Лига продала права на трансляцию матчей 8 сезонов чемпионата Испании ESPN. За каждый сезон телевещатель заплатил 175 млн евро.

«Наши фанаты в США будут в восторге от возможности смотреть каждый матч. Поездки в США всегда оставляли у «Барсы» невероятно хорошее впечатление. Надеюсь, в будущем мы сможем там сыграть.

Продвижение Ла Лиги в США и Канаде очень важно для клубов и футболистов. Америка – лидер во всем, что она делает, и в спорте тоже.

Чем интенсивнее мы заходим на этот рынок, тем больше будем иметь влияния, и это сделает нас всех более популярными на этом рынке. Это отличная новость», – сказал Пике на мероприятии, посвященном заключению контракта с ESPN.