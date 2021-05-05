«Юве» вырвал победу над «Интером» на 88-й минуте (3:2). Судья назначил 2 пенальти в пользу туринцев, Бентанкур и Брозович были удалены

В 37-м туре Серии А обыграл (3:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Набрав 75 очков в 37 матчах, туринцы поднялись на промежуточное 4-е место в таблице, которое дает право выступить в Лиге чемпионов.

Столько же очков у «Милана», у «Наполи» на два балла меньше, однако соперники «бьянконери» свои матчи в рамках 37-го тура еще не провели.

«Милан» 16 мая встретится с «Кальяри», «Наполи» в этот же день сыграет с «Фиорентиной».

Таблица Серии А

Статистика Серии А