«Юве» вырвал победу над «Интером» на 88-й минуте (3:2). Судья назначил 2 пенальти в пользу туринцев, Бентанкур и Брозович были удалены

Теги Интер Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

В 37-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Набрав 75 очков в 37 матчах, туринцы поднялись на промежуточное 4-е место в таблице, которое дает право выступить в Лиге чемпионов.

Столько же очков у «Милана», у «Наполи» на два балла меньше, однако соперники «бьянконери» свои матчи в рамках 37-го тура еще не провели.

«Милан» 16 мая встретится с «Кальяри», «Наполи» в этот же день сыграет с «Фиорентиной».

Ювентус – Интер 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
15 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Роналду, 1:1 – 35, пенальти Лукаку, 2:1 – 45 Куадрадо, 2:2 – 83, автогол Кьеллини, 3:2 – 88, пенальти Куадрадо.
ЮвентусШченсны, Данило, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза (Демирал, 70), Роналду (Мората, 70).
ИнтерХанданович, Хакими, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Дармиан (Перишич, 46), Эриксен (Сенси, 73), Барелла, Брозович, де Врей, Мартинес, Лукаку.
Предупреждения:
Кулусевски (13), Бентанкур (20), Дармиан (23), Мартинес (74), Бастони (77), Кьеллини (85), Брозович (88), Куадрадо (90).
Удаления:
Бентанкур (55), Брозович (90).

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