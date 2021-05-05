«Юве» вырвал победу над «Интером» на 88-й минуте (3:2). Судья назначил 2 пенальти в пользу туринцев, Бентанкур и Брозович были удалены

В 37-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Набрав 75 очков в 37 матчах, туринцы поднялись на промежуточное 4-е место в таблице, которое дает право выступить в Лиге чемпионов.
Столько же очков у «Милана», у «Наполи» на два балла меньше, однако соперники «бьянконери» свои матчи в рамках 37-го тура еще не провели.
«Милан» 16 мая встретится с «Кальяри», «Наполи» в этот же день сыграет с «Фиорентиной».
- Дата проведения
- 15 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 24 Роналду, 1:1 – 35, пенальти Лукаку, 2:1 – 45 Куадрадо, 2:2 – 83, автогол Кьеллини, 3:2 – 88, пенальти Куадрадо.
-
Ювентус –
Шченсны, Данило, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Рабьо, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза (Демирал, 70), Роналду (Мората, 70).
-
Интер –
Ханданович, Хакими, Шкриньяр, Бастони (Весино, 80), Дармиан (Перишич, 46), Эриксен (Сенси, 73), Барелла, Брозович, де Врей, Мартинес, Лукаку.
- Предупреждения:
- Кулусевски (13), Бентанкур (20), Дармиан (23), Мартинес (74), Бастони (77), Кьеллини (85), Брозович (88), Куадрадо (90).