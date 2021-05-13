Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Чарльз Оливейра UFC 262 Чендлер - Оливейра Бокс/MMA/UFC

В Хьюстоне завершился UFC 262, главным событием которого стал бой за титул легкого дивизиона между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером.

Первый раунд забрал Чендлер: несмотря на пропущенный тейкдаун и попытки бразильца задушить, Майкл смог выбраться из проигрышной позиции, отправил Чарльза в нокдаун и контролировал сверху в партере.

Но в самом начале второго раунда Оливейра мощно попал левым боковым, потряс Чендлера и стремительно добил его.

Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе, сменив на этом месте Хабиба.

Чендлер и Оливейра подерутся за титул Хабиба, последний рывок Фергюсона к чемпионству. Онлайн UFC 262

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