Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Нападающий не сыграет на .

39-летний игрок уведомил тренерский штаб сборной , что не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

Ибрагимович получил повреждение колена в игре с «Ювентусом» (3:0) 9 мая, неудачно обработав мяч. Во втором тайме он вынужденно покинул поле. Златан также пропустит оставшиеся матчи сезона Серии А.

Ибрагимович вернулся в сборную в марте, до этого он не играл за нее с 2016 года. Он является лучшим бомбардиром сборной Швеции с 62 голами.