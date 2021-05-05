Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия травмы Сборная Швеции по футболу Евро-2020 Футбол

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020.

39-летний игрок уведомил тренерский штаб сборной Швеции, что не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

Ибрагимович получил повреждение колена в игре с «Ювентусом» (3:0) 9 мая, неудачно обработав мяч. Во втором тайме он вынужденно покинул поле. Златан также пропустит оставшиеся матчи сезона Серии А.

Ибрагимович вернулся в сборную в марте, до этого он не играл за нее с 2016 года. Он является лучшим бомбардиром сборной Швеции с 62 голами.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья