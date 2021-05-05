Стыковых матчей РПЛ-ФНЛ не будет. «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии, РФС не сделал для них исключения

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Состоялось заседание бюро исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ.

Исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» и «Алании», не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Таким образом, из-за того, что «Оренбург», занявший 2-е место, и «Алания», гарантировавшая себе 4-ю строчку, не получили лицензий, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг.

Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон.

В РПЛ в следующем сезоне сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

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