Состоялось заседание бюро исполкома РФС по вопросу проведения стыковых матчей между командами РПЛ и .

Исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для и , не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Таким образом, из-за того, что «Оренбург», занявший 2-е место, и «Алания», гарантировавшая себе 4-ю строчку, не получили лицензий, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг.

Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон.

В в следующем сезоне сыграют «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».