Об уходе из «Реала» Зидан сказал игрокам неделю назад – перед матчем с «Севильей» (Onda Cero)

Главный тренер Зинедин Зидан может покинуть свой пост.

Как сообщает Onda Cero, еще неделю назад, перед матчем с «Севильей» (2:2), француз сказал игрокам, что в следующем сезоне работать с командой не будет.

Действующий контракт Зидана c мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

За два тура до завершения сезона Ла Лиги «Реал» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

Зинедин Зидан: «Не бегу от ответственности. Есть момент, когда надо остаться, и момент, когда надо уйти»