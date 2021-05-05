Черданцев об отстранении на «Матч ТВ»: «Я был в бешенстве, но съел и сделал выбор. Работать же надо, уволиться, что ли?»

Комментатор в интервью Sports.ru рассказал об эпизоде с отстранением на телеканале.

– Правильно ли я знаю, что ты мог вести «Все на Матч!» на «Матч ТВ» с самого начала?

– Да.

– Но когда тебе надо было трактоваться, тестовый эфир вести на «Все на Матч!», ты выбрал день рождения сына?

– Да.

– И тебя наказали.

– Ну, меня не наказали. Я просто сказал: «Извините, но мне не столько лет, чтобы трактоваться». Что я, в отличие от тех, кто трактовался, до этого десять с лишним лет проработал в различных эфирах, федерального НТВ в том числе. И ехать на тракт в 7 часов утра в день рождения сына я считаю не самой лучшей идей и не поехал. И меня отстранили.

(После записи интервью Юрий уточнил: «Я заранее попросил не ставить меня 28-го числа. Сказали – ок, но поздно вечером 27-го прислали расписание: тракт строго в то время, когда я на дне рождения у ребенка. Мне говорят: «То есть трактоваться ты не будешь?» Я сказал, что, раз так стоит вопрос, то не буду. На этом и расстались» – прим. Sports.ru).

– Как ты себя чувствовал, обиделся?

– Я был в бешенстве. Я был оскорблен до глубины души. Но я никогда не пользовался и еще ни разу не воспользовался вот этой опцией, которая называется «звонок другу».

– Это какому?

– Какому-нибудь. Пожаловаться, сказать: меня обижают. Это было неприятно, но я съел и сделал свой выбор, потому что считаю, что есть какие-то вещи во взаимоотношениях руководства и подчиненных, в творческом коллективе особенно, которые просто не должны выстраиваться таким образом. Так нельзя.

– А тебя кто отстранил – Наталья Билан?

– Да.

– И в каких вы потом были отношениях?

– Ни в каких, в рабочих.

– Разговаривали?

– Да все время.

– И как ты себя чувствовал?

– Ну работать же надо, уволиться, что ли? Я просто занимался своими делами, мы редко пересекались на самом деле. Жизнь была как-то устроена, что я ничего не просил, и мне ничего не давали особенного. Как-то так жил. Был не самый яркий период с творческой точки зрения. Но он закончился – и слава Богу, – сказал Черданцев.

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